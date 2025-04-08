Росія атакували Дніпро та Харків дронами: у містах виникли пожежі

Задмилення у Дніпрі після атаки дронів

У Харкові відомо про одну постраждалу людину

Сьогодні, 8 квітня, у Дніпрі та Харкові лунають вибухи. Міста знаходяться під ударами російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунало більше 10 вибухів. Повідомляється, що місто масовано атакували дрони, внаслідок чого виникла пожежа у дворі багатоквартирного будинку в одному з районів Дніпра.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що є пошкодження приватних будинків та авто.

Харків також знаходиться під масованою атакою російських дронів. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. На місці останніх влучань пожежа, написав мер Харкова Ігор Терехов. Зараз відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».

Також 8 квітня, Кривий Ріг прощався з наймолодшою жертвою російського удару – Тимофієм Цвітко. Хлопчику навіки три роки і девʼять місяців.