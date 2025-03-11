Росія атакувала Дніпро: є руйнування інфраструктури

Місцеві писали, про «шахеди», які кружляли у передмісті та на лівому березі Дніпра

Сьогодні, 11 березня, окупанти атакували Дніпро. Є руйнування інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Близько 21:50 у Дніпрі пролунало декілька вибухів. Місцеві писали, про «шахеди», які кружляли у передмісті та на лівому березі Дніпра.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки, попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури. Деталі з’являться згодом.

За його словами, у Дніпрі та області все ще є ворожі БпЛА. Працює ППО.

Раніше російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.

Філашкін розповів, що всіх трьох ще наприкінці літа 2024 року евакуювали з Донеччини, однак вони вирішили повернутися додому.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.