Київ: на бульварі Лесі Українки тимчасово обмежено рух через стовп (фото)

У поліції рекомендують зважати на обмежений рух під час планування поїздок

У напрямку вулиці Басейної впала електроопора

У стоилці на бульварі Лесі Українки від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної тимчасово перекрили рух через падіння електроопори. Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тимчасове перекриття руху на бульварі Лесі Українки від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної у зв'язку з падінням електроопори», – йдеться у повідомленні.

У поліції рекомендують зважати на цю інформацію під час планування поїздок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: Тетяна Ніколаєнко / Facebook

фото: Тетяна Ніколаєнко / Facebook

До слова, на сьогоднішньому засіданні столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів у столиці. Рішення обов’язкове до виконання всім установам і закладам.

Також у Києві протягом двох днів буде обмежений рух Північним мостом.