Київ: на бульварі Лесі Українки тимчасово обмежено рух через стовп (фото)
У напрямку вулиці Басейної впала електроопора
У стоилці на бульварі Лесі Українки від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної тимчасово перекрили рух через падіння електроопори. Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram.
«Тимчасове перекриття руху на бульварі Лесі Українки від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної у зв'язку з падінням електроопори», – йдеться у повідомленні.
У поліції рекомендують зважати на цю інформацію під час планування поїздок.
До слова, на сьогоднішньому засіданні столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів у столиці. Рішення обов’язкове до виконання всім установам і закладам.
Також у Києві протягом двох днів буде обмежений рух Північним мостом.
Коментарі — 0