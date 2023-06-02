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Київ: на бульварі Лесі Українки тимчасово обмежено рух через стовп (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ: на бульварі Лесі Українки тимчасово обмежено рух через стовп (фото)
У поліції рекомендують зважати на обмежений рух під час планування поїздок
фото: Патрульна поліція

У напрямку вулиці Басейної впала електроопора

У стоилці на бульварі Лесі Українки від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної тимчасово перекрили рух через падіння електроопори. Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram.

«Тимчасове перекриття руху на бульварі Лесі Українки від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної у зв'язку з падінням електроопори», – йдеться у повідомленні.

У поліції рекомендують зважати на цю інформацію під час планування поїздок.

Київ: на бульварі Лесі Українки тимчасово обмежено рух через стовп (фото) фото 1
фото: Тетяна Ніколаєнко / Facebook
Київ: на бульварі Лесі Українки тимчасово обмежено рух через стовп (фото) фото 2
фото: Тетяна Ніколаєнко / Facebook

До слова, на сьогоднішньому засіданні  столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів у столиці. Рішення обов’язкове до виконання всім установам і закладам. 

Також у Києві протягом двох днів буде обмежений рух Північним мостом

Теги: Київ автомобіль дорожній рух

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