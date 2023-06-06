Катастрофа на Херсонщині. Вода поступово підтоплює Антонівський міст (відео)
Антонівська переправа під загрозою затоплення
У мережі з’явилися відео, на яких видно, як швидко піднімається рівень води поблизу Антонівського мосту. Тепер переправа під загрозою затоплення.
Антонівський (Херсонський) автомобільний міст – міст через Дніпро, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Загальна протяжність мосту складає 1366 м, ширина – 25 м, ширина проїзної частини – 20,5 м, пішохідні тротуари з двох сторін – по 1,5 м. Міст стоїть на 31 опорі та складається з 30 прогінних з’єднань.
25 лютого окупанти взяли міст під контроль і увійшли до Херсона.
14 серпня рано вранці Сили оборони України завдали чергових ударів по мосту аби «остаточно закріпити його статус як непроїзного».
10 листопада вранці російські окупанти під час втечі з правого берега Дніпра підірвали міст, знищивши кілька прогонів.
Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.
Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.
Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.
Коментарі — 0