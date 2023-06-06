Катастрофа на Херсонщині. Вода поступово підтоплює Антонівський міст (відео)

Антонівський (Херсонський) автомобільний міст – міст через Дніпро, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Загальна протяжність мосту складає 1366 м, ширина – 25 м, ширина проїзної частини – 20,5 м, пішохідні тротуари з двох сторін – по 1,5 м. Міст стоїть на 31 опорі та складається з 30 прогінних з’єднань.

25 лютого окупанти взяли міст під контроль і увійшли до Херсона.

14 серпня рано вранці Сили оборони України завдали чергових ударів по мосту аби «остаточно закріпити його статус як непроїзного».

10 листопада вранці російські окупанти під час втечі з правого берега Дніпра підірвали міст, знищивши кілька прогонів.