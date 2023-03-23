РФ перекинула в Мелітополь військових із Південної Осетії: деталі від Генштабу

Понад 50 російських строковиків із Південної Осетії можуть стати гарматним м’ясом

Країна-агресор РФ вживає заходів для поповнення втрат живої сили під час загарбницької війни проти України. Росія відправляє на війну навіть непідготовлених строковиків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України.

Встановлено, що в період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області, повідомив Генштаб ЗСУ.

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До слова, 23 березня близько 6 години ранку у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух.

Триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.