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РФ перекинула в Мелітополь військових із Південної Осетії: деталі від Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ перекинула в Мелітополь військових із Південної Осетії: деталі від Генштабу
РФ відправляє на війну непідготовлених бійців
фото ілюстративне

Понад 50 російських строковиків із Південної Осетії можуть стати гарматним м’ясом

Країна-агресор РФ вживає заходів для поповнення втрат живої сили під час загарбницької війни проти України. Росія відправляє на війну навіть непідготовлених строковиків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України.

Встановлено, що в період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області, повідомив Генштаб ЗСУ.

До слова, 23 березня близько 6 години ранку у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух.

Триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Теги: окупанти війна росія Мелітополь втрати

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