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Дрон із вибухівкою упав у Болгарії: міністр оборони Тагарев заявив про ризики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрон із вибухівкою упав у Болгарії: міністр оборони Тагарев заявив про ризики
Тогарев підкреслив, що розслідування того, як дрон опинився в Болгарії, триває
фото з відкритих джерел

Тодор Тагарев: «Болгарська армія тримає потужності та кадри, щоб мати можливість реагувати на виявлення боєприпасів, що не розірвалися»

Безпілотник з вибухівкою, який був знайдений у болгарському місті Тюленово на узбережжі моря, пов’язаний з війною в Україні. Про це заявив міністр оборони Тодор Тагарев, передає телеканал Nova TV.

За його словами, можна точно припустити, що знайдений дрон пов'язаний з війною, яку Росія веде проти України. «У нас немає підстав думати, що ця війна нас якось омине. Так, ризики для Болгарії існують», – наголосив Тагарев.

Він пояснив, що це не поодинокий випадок, а також підкреслив, що розслідування того, як дрон опинився в Болгарії, триває, додавши, що такого роду події відбуваються щотижня і навіть не раз на тиждень.

«Болгарська армія тримає потужності та кадри, щоб мати можливість реагувати на виявлення боєприпасів, що не розірвалися. Як я вже казав, його точно не виявляють радіолокаційні станції – ми не знаємо, коли і як він з'явився. Чи впав він у воду, чи якось інакше», – підсумував Тагарев.

Як повідомлялося, у болгарському селі Тюленево на узбережжі Чорного моря було виявлено невідомий дрон-камікадзе з вибуховим пристроєм. Подія сталася вночі 18 вересня.

За даними ЗМІ, про падіння безпілотника правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

Яким чином дрон опинився на болгарському узбережжі – чи впав з повітря, чи його змило течією – наразі невідомо. Про приналежність БПЛА інформації також немає.

Теги: росія міністр армія війна розслідування повітря Тодор Тагарев Болгарія безпілотник

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