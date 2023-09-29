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Виробник російських безпілотників отримує супутникові послуги від компанії США: розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Виробник російських безпілотників отримує супутникові послуги від компанії США: розслідування
фото: Trap Aggressor

Компанія безпосередньо сприяє військовій агресії Російської Федерації в Україні та систематично взаємодіє з ФСБ РФ

Американська фірма Iridium надає навігаційні послуги для компанії «АФМ-Серверс», яка є частиною російського військово-промислового комплексу. Про це йдеться в розслідуванні Trap Aggressor від 28 вересня.

Розслідування включає відео, де співвласник компанії «АФМ-Серверс» представляє нову модифікацію безпілотного літального апарату (БПЛА) із системою «Птеро». У ньому вказується, що цей безпілотник може виконувати свої завдання виключно завдяки системі навігації американської компанії Iridium.

Розслідувачі також з'ясували, що офіс Iridium досі працює в штатному режимі на території російської столиці. За інформацією Національного агентства із запобігання корупції, у московської філії американської компанії є чинні контракти на постачання послуг супутникового зв'язку для збройних сил РФ.

Також зазначається, що протягом 2015-2022 років російська компанія «Ірідіум ком'юнікешенс» безпосередньо здійснювала закупівлю продукції в американської фірми Iridium Satellite. Водночас у 2023 році «Ірідіум ком'юнікешенс» постачала до Російської Федерації апарати для прийому, конвертації голосу та обробки зображень з торговою маркою "Iridium", але вже від невідомих постачальників.

За даними розслідувачів, компанія «АФМ-Серверс» безпосередньо сприяє військовій агресії Російської Федерації в Україні та систематично взаємодіє з ФСБ РФ. Так, у період з 2013 до 2015 року підприємство уклало контракти на суму майже 100 мільйонів рублів з підрозділом ФСБ, що забезпечує матеріально-технічну підтримку.

Виробник російських безпілотників отримує супутникові послуги від компанії США: розслідування фото 1

При цьому «АФМ-Серверс» потрапила під санкції тільки в липні 2023 року. Єдиною країною, яка внесла компанію до санкційного списку, стала Україна.

 

Теги: відео безпілотник послуги Україна санкції

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