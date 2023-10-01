Нічна атака: скільки ворожих дронів вдалося знищити

Росіяни випустили по Україні приблино 30 ударних дронів

У ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками «Шахед». Наші захисники знищили 16 ворожих дронів. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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Як зазначається, ворог атакував нашу країну з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда у Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курськ у РФ).

Усього зафіксовано пуски приблино 30 ударних БпЛА Shahed-131/136.

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Силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 «Шахедів».

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що за даними речниці Сил оборони «Півдня» Наталії Гуменюк, у ніч на 1 жовтня 14 безпілотників було знищено на Одещині, ще один один – на Миколаївщині.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку, а також загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. В Одесі під час тривоги пролунали вибухи.

Згодом щонайменше два вибухи пролунали також у Харкові. Крім того, вибухи гриміли і в Запоріжжі. Також два вибухи пролунали у Снігурівці на Миколаївщині.