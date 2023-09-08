Обстріл Сум: СБУ по «гарячих слідах» затримала коригувальницю

За даними слідства, російською шпигункою виявилася громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку РФ по Сумах у ніч на 7 вересня цього року. Для удару окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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За даними слідства, російською шпигункою виявилася громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з Головним управлінням Генштабу РФ, більш відомого як ГРУ. Шпигунка збирала інформацію про об'єкти в Сумах, де, на її думку, могли перебувати українські військові.

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Для збору інформації жінка обходила місто нібито у власних справах або «втемну» випитувала дані у своїх знайомих. Отриману інформацію зрадниця відправляла у месенджерах з координатами українських об’єктів.

Крім того, шпигунка у Сумах намагалася створити власну агентурну мережу. Вона шукала «однодумців», яким пропонувати працювати проти України.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон. Жінці оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 7 вересня, війська РФ влучили дроном-камікадзе по житловому кварталу міста Суми.Один Shahed-136 вдалося знищити українським силам протиповітряної оборони.