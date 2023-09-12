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Росія економить ракети: до чого готується

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія економить ракети: до чого готується
фото ілюстративне

Ворог буде економити ракети для того, щоб завдати більш потужних і масованих ударів

Російські загарбники зараз не влаштовують масованих обстрілів по Україні, бо, швидше за все, економлять запаси ракет. Ворог хоче накопичити їх для ударів в осінньо-зимовий період. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Цілком імовірно деякий час ворог буде економити ракети для того, щоб готуватися до інших заходів і дій більш потужних і масованих», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що нові атаки на критичну інфраструктуру можуть бути пов'язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон.

Раніше розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України визначило список стратегічних об'єктів РФ, які підлягають знищенню.

Теги: ракета війна окупанти енергетика

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