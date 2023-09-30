У мережі з’явилося фото знищеного російського Су-35 поблизу Токмака

Знімок підтверджує факт авіакатастрофи з російським Су-35 в районі Токмака

За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак пуском ракет із системи С-300

У мережі опубліковано знімок, що підтверджує факт авіакатастрофи з російським Су-35 в районі Токмака. Літак військових РФ повністю знищено.

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За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак пуском ракет із системи С-300 у режимі ППО.

У мережі опубліковано знімок, що підтверджує факт авіакатастрофи з російським Су-35 в районі Токмака фото з соцмереж

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації могли збити власний літак у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області.

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До слова, українські війська продовжили наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Російські джерела повідомили, що ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки.