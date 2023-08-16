Росіяни почали застосовувати «Шахеди» власного виробництва – розвідка

Андрій Юсов: «Виникають окремі деталі вже російського виробництва»

Російські загарбники почали збирати іранські дрони-камікадзе «Шахед» на своїй території. Але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Поки що йдеться про великовузлову збірку і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти», – розповів Юсов.

За його словами, іранські ударні дрони «Шахед» – це складна та сучасна зброя. І Росія ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво, але виконати його досі не змогла.

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«Проте це серйозний виклик для України, наших Сил безпеки і оборони. І в тому числі це привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони», – додав представник розвідки.

Як повідомлялося, Росія будує завод із виробництва іранських дронів. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви.

Як раніше повідомлялося, у місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.