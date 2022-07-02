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рус
    Події в Україні

    ДСНС шукає нову родину для врятованих після ракетного удару тварин: милі фото

    Песику та котику потрібна родина - ДСНС шукає нову родину для врятованих після ракетного удару тварин: милі фото
    Песику та котику потрібна родина
    фото: ДСНС України

    Кошеня та цуценя знайшли у зруйнованому ракетою будинку на Одещині

    У будинку в Сергіївці, куди влучила ворожа ракета, врятували цуценя та кошеня. У ДСНС зазначили, що вже другий день пухнасті малюки чудово почуваються і біля них, проте роботи завершаться, а забрати їх з собою рятувальники не зможуть. Тепер чотирилапим шукають нову родину.

    Врятовані малюки. Фото: ДСНС України

    Врятовані малюки. Фото: ДСНС України

    «На місці ракетного удару в смт Сергіївка, біля намету рятувальників, ви можете забрати це круте песко і пухнастика, і стати трохи щасливішими», – зазначили в ДСНС.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Як повідомлялося, в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна УДАР рятувальники Україна будинок ракета окупація #stoprussia
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    ДСНС шукає нову родину для врятованих після ракетного удару тварин: милі фото