Рятувальники дістали маленьку дитину з-під завалів у Прилуках (відео)

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару тривають

У Прилуках Чернігівської області рятувальники дістали живою маленьку дитину з-під завалів житлового будинку, який зазнав руйнувань унаслідок російського ракетного удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники оприлюднили кадри моменту порятунку. На відео працівники ДСНС дістають дитину з-під уламків будинку та передають її рятувальникам.

За оновленими даними, внаслідок удару по житловій багатоповерхівці загинули п'ятеро людей, ще 25 дістали травми. Серед постраждалих – п'ятеро дітей. На місці удару працюють усі екстрені служби. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 ворожу ціль.

Вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках. Одна з ракет влучила безпосередньо у житлову багатоповерхівку. На іншій локації внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у виробничій будівлі.

Момент влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Прилуках потрапив на відео. На кадрах видно потужний вибух у будинку, після якого здіймається густий дим. Унаслідок удару частину багатоповерхівки було зруйновано.