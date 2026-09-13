Стало відомо, які об'єкти атакувала Росія у Тернополі

Одна людина постраждала, на місці влучань працювали рятувальники

У Тернополі 13 вересня внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

За словами голови Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, сили протиповітряної оборони відбили більшість ворожих безпілотників. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.

Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вже ліквідовано. Одному постраждалому надають необхідну допомогу.

Через наслідки атаки у Тернополі тимчасово перекрили рух так званим «горбатим» мостом. Місцева влада закликала жителів не публікувати фото та відео з місця влучання.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під ударами опинилися, зокрема, західні області країни. У Стрию на Львівщині зафіксовано кілька влучань. Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок поблизу об’їзної дороги, житлові та господарські будівлі біля вокзалу, а також господарську будівлю школи в районі Нового Світу. Жертв немає.

Також російські війська атакували Івано-Франківськ. На Прикарпатті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю та промисловий об’єкт. Одна людина отримала травми та була госпіталізована, загрози її життю немає.

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств виникла пожежа.