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Окупанти вдарили по потягу «Одеса-Дніпро»: спалахнула пожежа – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по потягу «Одеса-Дніпро»: спалахнула пожежа – ЗМІ
Після удару на залізничній ділянці виникло займання
фото: соцмережі

Російська атака сталася під час нічного рейсу, пасажирів встигли вивезти з небезпечної ділянки

Російські війська вночі атакували залізничний потяг «Одеса – Дніпро» під час його руху. Після удару виникла пожежа. Пасажирів встигли вивезти з небезпечної ділянки, повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За попередньою інформацією, атака сталася під час нічного рейсу. Після удару на залізничній ділянці виникло займання, через що рух поїздів довелося організовувати з урахуванням безпекової ситуації.

Пасажирів потяга оперативно вивезли із зони небезпеки. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Через російську атаку залізнична інфраструктура могла зазнати пошкоджень. Залізничники працюють над відновленням руху та безпечним проходженням поїздів на ділянці.

Деталі щодо характеру пошкоджень, місця удару та наслідків атаки уточнюються. Варто зазначити, що окупанти не вперше свідомо атакують цивільних і завдають ударів по пасажирським потягам.

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Теги: війна обстріл Одещина потяг

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