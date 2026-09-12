Росія вдарила по АЗС на Рівненщині

Повітряні сили попереджали про рух безпілотника у напрямку області

Російські війська сьогодні, 12 вересня, атакували Рівненську область. Ціллю удару стала автозаправна станція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Детальнішу інформацію про її наслідки він пообіцяв оприлюднити згодом.

Першу повітряну тривогу в області 12 вересня оголосили о 05:22 через ракетну загрозу. Відбій пролунав о 05:48. Наступна тривога розпочалася о 10:03 у Сарненському та Вараському районах, а о 10:13 поширилася на Рівненський район.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотника повз Олевськ Житомирської області курсом на Рівненщину. Станом на момент публікації тривога в області тривала. Жителів Рівненщини закликали залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 11 вересня російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Під ударами опинилися АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще кілька постраждали. Під час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару, через що травм зазнав рятувальник.

На тлі серії російських атак на АЗС «Укрнафта» звернулася до водіїв із закликом не залишатися на території автозаправних станцій під час повітряної тривоги. У компанії наголосили, що після оголошення тривоги клієнтам необхідно негайно прямувати до найближчого укриття.