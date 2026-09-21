У Києві пожежа охопила багатоповерхівку: чути крики про допомогу

На місці події вже працюють рятувальники, інформація про можливих постраждалих уточнюється

У Києві сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Варшавський». Очевидці повідомляють про сильне займання та крики людей про допомогу, повідомляє кореспондент «Главком».

За попередньою інформацією, на місце події вже прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі та перевіряють будівлю.

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За словами очевидців, із будинку лунали крики про допомогу. Наразі невідомо, чи є внаслідок пожежі загиблі або постраждалі.

Також попередньо відомо, що займання не пов’язане з російською атакою. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть відповідні служби.

Офіційної інформації від ДСНС про обставини пожежі та її наслідки на момент публікації ще немає. Дані щодо кількості людей у будинку та можливих постраждалих уточнюються. Рятувальники закликають киян не наближатися до місця пожежі та не перешкоджати роботі екстрених служб.

Нагадаємо, що на Київщині після атаки безпілотників зафіксували пошкодження у кількох районах. У Бориспільському районі триває ліквідація пожежі у складських приміщеннях, над місцем події здіймається густий стовп диму.