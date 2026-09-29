Камчатка за 7 тис. км від України почала готуватися до атак дронів

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Влада російського регіону розгортає інфраструктуру для реагування на можливі удари безпілотників

Влада Камчатського краю Росії почала створювати інфраструктуру для реагування на можливі атаки безпілотників. Регіон розташований приблизно за 7 тис. км від України. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє «Главком»..

Згідно з розпорядженнями влади, адміністрація губернатора отримала повноваження забезпечувати роботу регіонального сегмента оперативного штабу Єдиного національного центру. Цей штаб координує реагування на загрози атак із використанням безпілотних літальних апаратів на території Камчатського краю.

Водночас, як зазначають журналісти, саме постановою окремий регіональний сегмент штабу не створюється. Документ лише передає адміністрації губернатора функцію із забезпечення його роботи. Окремого рішення про створення такого сегмента у відкритому доступі журналісти не виявили.

За тиждень до ухвалення постанови губернатор Камчатського краю Володимир Солодов відвідав Тульську область, де вивчав систему захисту цивільної інфраструктури від безпілотників.

Після цього влада Камчатки повідомила про закупівлю радіолокаційного обладнання виробництва Тульської області. Його планують використовувати для захисту об'єктів енергетики та паливного комплексу від можливих атак БпЛА.

«Камчатка – стратегічно важливий регіон, де має бути забезпечена готовність до реагування на будь-які загрози та позаштатні ситуації», – пояснювали тоді в адміністрації губернатора.

Подібні регіональні сегменти системи реагування вже діють в інших регіонах Росії. Зокрема, вони передбачають перелік об'єктів, які потребують захисту від безпілотників, їхнє оснащення засобами виявлення та протидії БпЛА, а також координацію роботи органів влади й екстрених служб.

Варто зазначити, що Пермський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українського безпілотника. Підприємство зазнало пошкоджень, через які було припинено переробку нафти. Підприємство в Пермі належить «Лукойлу» та є сьомим за обсягами переробки нафти в РФ.