ЄС виділив €700 тис. на допомогу мігрантам на кордоні Білорусі та Польщі
У даний час обговорюється використання коштів з гуманітарними партнерськими організаціями
Європейський Союз виділив €700 тисяч на гуманітарну допомогу мігрантам, які знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Відомо, що €200 тис. отримають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту для надання необхідної гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги.
Також Євросоюз додатково мобілізував €500 тис. на гуманітарне фінансування. У даний час обговорюється використання цих коштів з гуманітарними партнерськими організаціями.
«ЄС підтримує своїх гуманітарних партнерів, щоб полегшити страждання людей, що застрягли на кордоні і в інших частинах Білорусі. Я закликаю до постійного доступу гуманітарних організацій з обох сторін, щоб дістатися до цієї великої групи біженців і мігрантів і надати їм термінову допомогу», – заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчіч.
Нагадаємо, що мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон.
16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.
Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.
У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.
Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.