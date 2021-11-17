ЄС виділив €700 тис. на допомогу мігрантам на кордоні Білорусі та Польщі

У даний час обговорюється використання коштів з гуманітарними партнерськими організаціями

Європейський Союз виділив €700 тисяч на гуманітарну допомогу мігрантам, які знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Відомо, що €200 тис. отримають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту для надання необхідної гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги.

Також Євросоюз додатково мобілізував €500 тис. на гуманітарне фінансування. У даний час обговорюється використання цих коштів з гуманітарними партнерськими організаціями.

«ЄС підтримує своїх гуманітарних партнерів, щоб полегшити страждання людей, що застрягли на кордоні і в інших частинах Білорусі. Я закликаю до постійного доступу гуманітарних організацій з обох сторін, щоб дістатися до цієї великої групи біженців і мігрантів і надати їм термінову допомогу», – заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчіч.

Нагадаємо, що мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон.

16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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