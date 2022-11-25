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Росія готує масштабну евакуацію жителів прикордонного з Україною регіону

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія готує масштабну евакуацію жителів прикордонного з Україною регіону
Росія планує евакуювати жителів прикордоння з Україною у Воронезькій області
фото з відкритих джерел

Російські чиновники отримали розпорядження готуватися до евакуації низки населених пунктів, розташованих в межах 100 кілометрів від кордонів РФ з Україною

Влада Острогозького району Воронезької області Росії, який межує з Україною, готує провести евакуацію мешканців населених пунктів, розташованих у 100-кілометровій зоні поблизу українського кордону. Про це йдеться у листі районної адміністрації, який опинився у розпорядженні редакції російського видання «Верстка».

Видання зазначає, що влада Острогозького району Воронезької області готує евакуацію з 15 сіл та хуторів, розташованих в межах 100 кілометрів від кордонів РФ з Україною.

Зокрема, йдеться про населені пункти Дальнеполуб'янського, Кривополянського, Ольшанського та Петренківського сільських поселень.

Також, як повідомляє видання, чиновники із посиланням на «вказівку губернатора Воронезької області» просять «організувати роботу з населенням» щодо можливого розміщення у родичів, які мешкають у безпечніших районах.

«Також адміністрація просить з'ясувати, хто із місцевих жителів може евакуюватись на особистому транспорті. Зібрану інформацію потрібно надати до 12 грудня до місцевої єдиної диспетчерської служби з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій», – йдеться у повідомленні.

Росія готує масштабну евакуацію жителів прикордонного з Україною регіону фото 1

Видання нагадує, що Воронезька область Росії межує з Міловським, Новопсковським і Марківським районами Луганської області, які на самому початку війни були зайняті російськими військами. У стокілометрову зону потрапляє майже вся південна частина Воронезької області, включаючи великі райцентри Россош та Павловськ, із сумарним населенням цієї понад 270 тисяч людей.

Нагадаємо, у вересні влада Росії провела евакуацію низки населених пунктів у прикордонній з Україною Бєлгородській області. 

До слова, раніше матері мобілізованих росіян із Воронезької області закликали російську владу врятувати їхніх дітей від загибелі на війні в Україні. Жінки розповіли, що вцілілий після боїв російський солдат зв'язався зі своєю родиною та розповів про величезні втрати в Україні.

Також раніше лауреат Нобелівської премії миру (2021 рік), головний редактор російського видання «Новоя газета» Дмитро Муратов пояснив, чому Росія не протестує проти війни. Він зазначив, що кривава війна проти України не стала приводом для протестів у Росії, оскільки наразі служба в армії є єдиним можливим соціальним ліфтом для мешканців російської провінції, а смерть родича на війні – вигідна для сімей, які живуть у злиднях.

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Теги: евакуація війна росія

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