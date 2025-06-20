Росія атакувала безпілотниками Суми

Обійшлось без постраждалих

Увечері 19 червня російські терористи атакували Суми ударними безпілотниками. Наслідки ворожої атаки розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу у Сумській громаді зайнялась можежа у житловому секторі. Стало відомо, що одна із будівель загорілася у Ковпаківському районі Сум.

Рятувальні служби швидко прибули на місце та оперативно ліквідували наслідки. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, 5 червня російські терористи здійснили чергову атаку на один із населених пунктів Сумської громади, застосувавши ударні безпілотники типу «шахед».

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та легкові автомобілі.

До слова, російські окупанти атакували дроном Лебединську громаду на Сумщині.

Зазначається, що внаслідок удару загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка.

Раніше ми писали, що в лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня. Того дня російські війська атакували центр міста Суми.

Окупанти вранці за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Повідомлялось, що троє людей загинули, ще 25 поранених, серед них – 17-річна дитина.

Як зазначили рятувальники, в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.