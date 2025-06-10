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Помер підліток, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Помер підліток, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми
Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів
фото: ДСНС

Майже тиждень лікарі боролися за життя юнака

В лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня. Як передає «Главком», про це інформують у Сумській міській раді. 

«У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя», – йдеться у повідомленні. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до шести осіб.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА та виконувача обов’язків мера міста Артема Кобзаря.

Окупанти вранці за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки. Через російський обстріл міста міста з РСЗВ загинули четверо людей, ще 28 – поранені, зокрема троє дітей. 3 і 4 червня в Сумах оголошено жалобу. 

Як зазначають рятувальники, в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що російські війська активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми.

Як повідомлялося Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

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Теги: Суми війна

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