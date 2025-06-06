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У Чернігові рятувальники деблокували тіло з-під завалів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Чернігові рятувальники деблокували тіло з-під завалів
Окупанти пошкодили будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Раніше повідомлялося, що від російського удару в місті постраждали троє людей

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства у Чернігові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ДСНС.

Унаслідок ворожих влучань у місті пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство. Раніше повідомлялося, що від російської атаки постраждали три людини. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Чернігові рятувальники деблокували тіло з-під завалів фото 1
У Чернігові рятувальники деблокували тіло з-під завалів фото 2

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Нагадаємо, у Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів девʼятиповерхівки. Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей. Надзвичайники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку. Під завалами, ймовірно, є люди.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб. Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни.

До слова, у Києві на місці загибелі рятувальників створили меморіал з фото, залишками обладнання та екіпірування пожежників. Всього за декілька годин після атаки та повідомлення про смерть надзвичайників, біля тротуару зʼявився меморіал. Люди зібрали залишки обладнання та екіпірування рятувальників, принесли живі квіти та світлини загиблих.

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Теги: Чернігів обстріл ДСНС

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