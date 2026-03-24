Удар по Івано-Франківську: загинув нацгвардієць та його новонароджена донька

Четверо людей постраждали, серед них – шестирічна дитина

Удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків та голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає «Главком».

В ефірі «Суспільного» Марцінків зауважив, що була спроба удару по одній із адміністративних будівель. «На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися всі живі й неушкоджені. Звісно, що будемо компенсувати людям втрати», – сказав він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Онищук наголосила, що унаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Ще четверо людей постраждали, серед них – шестирічна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

«Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель. На місці працюють усі відповідні служби. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги – до відбою перебувайте в укриттях або безпечних місцях», – додала голова ОВА.

Марцінків уточнив, що серед загиблих є нацгвардієць та його донька, яка народилася в пологовому декілька днів тому.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО, є поранені.

Зокрема, у Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.