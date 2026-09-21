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Армія США закупила українські дрони на понад $10 млн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Армія США закупила українські дрони на понад $10 млн
Дрон здатен долати відстань до 2500 км, але радіус керування обмежений 220 км
фото: Skyeton

Raybird здатний перебувати в повітрі до 24 годин і долати до 2500 км, а його виробник уже створює власний завод у США

Армія США уклала контракт на $10,64 млн з американським підрозділом української компанії Skyeton на постачання розвідувальних безпілотників Raybird. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Пентагон.

Контракт із фіксованою ціною було оголошено 18 вересня 2026 року. Його отримала компанія Skyeton Inc. з Норт-Лас-Вегаса у штаті Невада – американський підрозділ українського виробника безпілотників. На тендер надійшла одна заявка.

Виконати замовлення планують до 15 грудня 2026 року. Місце проведення робіт та джерела фінансування визначатимуть окремо для кожного замовлення. Контракт уклало Командування армійських контрактів США на арсеналі Редстоун у штаті Алабама.

Водночас американська армія поки не розкрила кількість безпілотників, які отримає за контрактом. Також невідомо, якому підрозділу передадуть Raybird та яким комплектом сенсорів їх обладнають.

Не уточнюється і призначення закуплених безпілотників – їх можуть використовувати для оцінювання можливостей системи, підготовки особового складу або інших завдань.

Raybird – розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс української компанії Skyeton. За даними виробника, максимальна злітна вага апарата становить 23 кг, а розмах крила залежно від конфігурації – від 2,96 до 4,2 м.

Однією з особливостей безпілотника є тривалість польоту – Raybird може перебувати у повітрі до 24 годин. Максимальна дальність польоту становить до 2500 км, тоді як дальність стандартного каналу зв'язку перевищує 200 км.

Для запуску апарата використовується механічна катапульта. Після виконання завдання безпілотник повертається за допомогою парашута та амортизаційної подушки. Завдяки цьому для експлуатації Raybird не потрібен обладнаний аеродром.

Skyeton заявляє, що комплекс може взаємодіяти із системами далекобійного вогню, зокрема HIMARS, CAESAR та Krab, передаючи координати цілей навіть за умов придушення GPS та роботи засобів радіоелектронної боротьби. Водночас ці можливості не зазначені серед офіційно оприлюднених вимог американського контракту.

За даними виробника, Raybird накопичив понад 350 тис. годин бойового застосування в Україні. Комплекс також отримав можливість використовувати супутниковий зв'язок для роботи поза межами прямої видимості.

Наразі не уточнюється, де саме виготовлятимуть безпілотники для американського замовлення. Skyeton має виробничі потужності в Україні та Словаччині, а в липні 2026 року американський підрозділ компанії оголосив про створення першого власного виробничого майданчика у США.

Підприємство з'явиться у Фейєттвілі, штат Північна Кароліна. Компанія планує інвестувати понад $3,1 млн у переобладнання колишнього заводу Black & Decker площею близько 2650 кв. м поблизу аеропорту Fayetteville Regional та бази Форт-Брегг. Очікується створення 162 робочих місць.

Нагадаємо, раніше українсько-американська компанія Swarmer домовилася про інтеграцію своєї системи керування роями безпілотників із платформою SpatialCore американської компанії Brightline Interactive. Партнерство має дозволити використовувати досвід застосування українських дронів для навчання моделей штучного інтелекту, які розробляються для потреб Міністерства оборони США.

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Теги: Україна США армія дрон

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