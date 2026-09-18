Чому дрон із вибухівкою пролетів над Молдовою непоміченим: пояснення Міноборони

Завадити виявленню безпілотника могли його швидкість та висота польоту

Міністерство оборони Молдови пояснило, чому системи спостереження не зафіксували проліт ударного безпілотника, уламки якого знайшли поблизу Кишинева. Однією з причин могли стати технічні характеристики дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Міністерство оборони Молдови не зафіксувало порушень повітряного простору країни протягом останньої доби. Водночас безпілотник, уламки якого виявили у передмісті столиці, був оснащений вибухівкою.

Представник Міністерства оборони Молдови Мартін Бутук заявив, що розслідування інциденту триває. Після його завершення фахівці зможуть встановити тип літального апарата та детальніше з'ясувати, чому його не вдалося виявити під час польоту.

За словами Бутука, неможливість зафіксувати дрон безпосередньо пов'язана з його техніко-тактичними характеристиками, зокрема швидкістю та висотою польоту. Водночас він зазначив, що існує низка чинників, які могли ускладнити виявлення незаконного прольоту безпілотника.

На запитання, чи обговорювало Міністерство оборони Молдови інцидент із представниками України та Румунії, Бутук відповів, що наразі не має такої інформації.

Нагадаємо, 18 вересня у селі Колоніца поблизу Кишинева молдовська поліція знайшла уламки безпілотника. Перед цим уночі в передмісті молдовської столиці пролунав потужний вибух.

Наприкінці серпня президентка Молдови Мая Санду анонсувала посилення протиповітряної оборони країни після чергового порушення її повітряного простору російськими безпілотниками. Вона також назвала проліт російських дронів над Молдовою актом залякування і наголосила, що країна залишається незалежною та не має наміру відмовлятися від свого європейського курсу.