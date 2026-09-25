У Молдові знайдено уламки дрона з маркуванням «Герань-4» (фото)

Вибуховою хвилею в радіусі близько 25 м пошкодило дерева

Поліція Молдови ввечері 24 вересня виявила уламки безпілотника у Бричанському районі з маркуванням «Герань-4». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

За попередніми даними, детонація сталася на висоті близько 10 м після зіткнення з деревами.

фото: поліція Республіки Молдова

фото: поліція Республіки Молдова

За інформацією поліції, інцидент стався за межами житлової зони села Котюжени Бричанського району. Вибуховою хвилею в радіусі близько 25 м пошкодило дерева. На місці падіння оперативні служби виявили фрагменти корпусу зі скловолокна, електронні компоненти, кабелі та елементи живлення, частини крил з написом «Герань-4», а також двигунну систему – частково пошкоджений турбореактивний двигун.

Усі знайдені частини дрона направили на експертизу. У поліції запевнили, що інших небезпечних пристроїв або вибухових речовин на місці не виявили.

Нагадаємо, 18 вересня у селі Колоніца поблизу Кишинева молдовська поліція знайшла уламки безпілотника. Перед цим уночі в передмісті молдовської столиці пролунав потужний вибух.

Наприкінці серпня президентка Молдови Мая Санду анонсувала посилення протиповітряної оборони країни після чергового порушення її повітряного простору російськими безпілотниками. Вона також назвала проліт російських дронів над Молдовою актом залякування і наголосила, що країна залишається незалежною та не має наміру відмовлятися від свого європейського курсу.