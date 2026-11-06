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Посланець Путіна подарував Меланії Трамп малюнок дівчинки з Олешок (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Посланець Путіна подарував Меланії Трамп малюнок дівчинки з Олешок (відео)
Кирило Дмитрієв передав Меланії Трамп малюнок 11-річної дівчинки з окупованих Олешок під час зустрічі в Білому домі 5 листопада
Фото: скриншот із трансляції Білого дому

Кирило Дмитрієв заявив, що 11-річна українка разом із родиною нібито добровільно переїхала до Росії

Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв під час зустрічі в Білому домі подарував першій леді США Меланії Трамп малюнок 11-річної дівчинки з тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Російський посадовець заявив, що дитина разом із родиною вирішила залишитися жити в Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію зустрічі.

Під час свого виступу Дмитрієв розповів історію дівчинки на ім'я Лідія, яка раніше проживала в Олешках. За його словами, родина нібито самостійно ухвалила рішення переїхати до Росії.

На подарованому першій леді США малюнку дитина написала англійською: «Я люблю Меланію».

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«Це послання від дітей, відверто кажучи, затьмарює будь-яку дипломатичну заяву, яку може зробити будь-хто», – наголосив Дмитрієв.

Водночас представник Кремля не пояснив, за яких обставин українська родина залишила окуповане місто та чи мала можливість виїхати на підконтрольну Україні територію. Незалежного підтвердження добровільності переїзду немає.

Зустріч відбулася 5 листопада у Білому домі за участю представників України та Росії. Українську сторону представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Захід був присвячений результатам гуманітарної операції в Олешках, яку організували за посередництва Меланії Трамп. Тимчасове припинення вогню дозволило доставити допомогу цивільним і провести евакуацію жителів міста.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зустріч української та російської делегацій у Білому домі. Під час переговорів Меланія Трамп заявила, що особисто брала участь у підготовці гуманітарної місії, зокрема в обговоренні маршрутів евакуації, розмінування та доставки допомоги.

Також «Главком» писав про домовленість України та Росії щодо локального припинення вогню в Олешках. Відповідну угоду за сприяння першої леді США уклали 23 жовтня. Її метою було створення безпечних умов для гуманітарної операції в окупованому місті.

Крім того, «Главком» повідомляв про намір продовжити гуманітарні місії після евакуації з Олешок. Дмитро Лубінець заявив, що подібні операції мають проводитися регулярно, аби допомагати цивільним, які залишаються поблизу лінії фронту.

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Теги: розмінування Меланія Трамп місто відео Дмитро Лубінець

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