Укрзалізниця змінила рух поїздів після атак на Дніпро та Харків

Залізничне сполучення з Дніпром і Харковом не припиняється

Пасажирів перевозитимуть із пересадками, залізниця відновлює вагони

Після російських атак на залізничну інфраструктуру Дніпра та Харкова рух поїздів на обох напрямках зберігається. Частину рейсів тимчасово перевели на маршрути з пересадками, а для перевезення пасажирів залучають нові вагони та регіональні поїзди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

Як курсуватимуть поїзди з Дніпра та Харкова

За словами Олександра Перцовського, залізничне сполучення з Дніпром і Харковом не припиняється. Перевізник організував альтернативні маршрути, щоб пасажири могли дістатися пунктів призначення, попри пошкодження інфраструктури та рухомого складу.

Особливу увагу приділяють поверненню дітей і дорослих, які подорожували під час шкільних канікул до Карпат, Львова, Києва та інших міст. Для пасажирів, які прямують у напрямку Дніпра, організували кілька пересадкових сполучень. На окремих ділянках людей підбиратимуть дизель-поїзди та електрички.

Залізничники вже отримали нові вагони із заводу. Їх планують залучити до перевезень у напрямку Дніпра. Також на маршрутах працюватимуть регіональні поїзди. Залежно від кінцевого пункту призначення пасажирам доведеться зробити одну або дві пересадки.

Усі пасажири, яких стосуються зміни, отримали push-повідомлення. Актуальну інформацію про маршрути та розклад можна знайти в застосунку «Укрзалізниці» й на офіційних ресурсах перевізника.

На пересадкових станціях працюватимуть додаткові співробітники. Вони допомагатимуть пасажирам із багажем та організацією посадки. До підтримки людей долучилася міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen. Пасажирам надаватимуть гарячу їжу, воду та снеки.

«Ми людям максимально допоможемо», – наголосив Перцовський.

Укрзалізниця втратила понад 50 локомотивів за місяць

Окремо голова правління компанії розповів про масштаби пошкоджень залізничного рухомого складу. За його словами, лише протягом жовтня російські війська завдали ударів по понад 50 локомотивах.

Відновлення техніки потребує значних ресурсів. Перцовський зауважив, що вартість нового локомотива залежно від класу становить приблизно 5–7 млн євро. Окрім фінансових витрат, залізниця стикається з проблемою доступності нової техніки.

Наразі ремонтні бригади працюють цілодобово. До відновлення залучені депо по всій країні, а ремонтна програма отримує державне фінансування.

Україна також домовляється про допомогу з міжнародними партнерами. Зокрема, Фінляндія погодилася безоплатно передати Укрзалізниці 10 тепловозів Dv12 та комплектуючі до них. Угоду про передачу техніки підписали 22 жовтня 2026 року.



Перцовський зазначив, що компанія веде переговори й з іншими державами, які можуть допомогти поповнити локомотивний парк.

«Збитки колосальні, але сьогодні ключове – зберегти рух. Ми робимо практичні кроки, щоб це забезпечувати кожного дня», – сказав керівник Укрзалізниці.

Пасажирів закликають негайно переходити в укриття

Олександр Перцовський також звернув увагу на правила поведінки під час повітряної тривоги. За його словами, на невеликих вокзалах і станціях Укрзалізниця вже встановила близько 500 мобільних укриттів.

На вокзалі Дніпра пасажири можуть скористатися підземними переходами. Від усіх платформ є доступ до підземної частини вокзалу, куди можна дістатися приблизно за п'ять хвилин.

Окремо керівник компанії нагадав про порядок евакуації, якщо повітряна тривога застала пасажирів у поїзді. Після оголошення про небезпеку необхідно залишити вагони та відійти від них щонайменше на 200 м. Особливо важливо не затримуватися біля локомотива та головного вагона електропоїзда або дизель-поїзда.

Перцовський наголосив, що під час атак реактивними безпілотниками на евакуацію можуть залишатися лічені хвилини. Залізничники мають завчасно попереджати людей і організовувати вихід із поїздів, однак пасажири повинні негайно виконувати ці вказівки.

«Жоден навіть поїзд, на який раптом можна спізнитися, жоден комфорт не вартує життя», – наголосив голова правління Укрзалізниці.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал Дніпра реактивним ударним безпілотником. Унаслідок удару загинули люди, також були поранені. Після атаки залізничники посилили заходи безпеки та організували підземні зони для тривалого перебування пасажирів.