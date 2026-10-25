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Українці купили хату в селі, там на них чекав сюрприз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українці купили хату в селі, там на них чекав сюрприз
Попри занедбаний стан будинку, Іра вже бачить у ньому майбутню красу
фото: скріншот із відео

На ділянці площею близько 20 соток стоїть старий будинок, поруч є сарай, а просто навпроти – ліс

Молода пара Ірина та Денис, які три роки тому перебралися жити в село й власноруч перетворювали старий будинок на затишну оселю, взялися за новий проєкт. Цього разу вони придбали сільську хату, з якої планують облаштувати простір для відпочинку та відновлення. Як інформує «Главком», про нову покупку пара розповіла у відео.

Подружжя показало будинок і подвір’я такими, якими вони є зараз, – до початку ремонту.

Українці купили хату в селі, там на них чекав сюрприз фото 1

На ділянці площею близько 20 соток стоїть старий будинок, поруч є сарай, а просто навпроти – ліс. Як розповіла Ірина, ділянка та хата у тому ж селі, де вони з чоловіком мешкають. Пара безліч разів проходила повз, однак навіть не помітила, що тут є дім, настільки заросло усе навколо.

У самій хаті немає електрики, приміщення необхідно розчистити й ремонту, а частина даху пошкоджена. Водночас нові власники вже уявляють, якими можуть стати кімнати після оновлення: одну з них планують облаштувати під кухню, іншу – під затишну спальню, а також хочуть зробити ванну кімнату.

Українці купили хату в селі, там на них чекав сюрприз фото 2

«Відразу скажу: ми не будемо це все робити своїми руками, але будемо всім ділитися з вами. Ми на початку навіть не бачили дому, коли гуляли, хоча це хутір, де ми живемо неподалік», – розповідає Ірина.

Пара планує показувати процес перевтілення будинку від початку до кінця — ділитися результатами, труднощами та всім, із чим зіткнеться під час роботи. «Ми готові ще раз пройти цей шлях, але вже не для себе. Хочемо створити місце, простір, куди зможете приїхати ви, відпочити, відновитися, видихнути», – розповідають Іра та Денис.

Попри занедбаний стан будинку, Іра вже бачить у ньому майбутню красу. А великий дуб на подвір’ї та ліс поруч, сподіваються власники, допоможуть перетворити це місце на затишний куточок для відпочинку.

Нагадаємо, українка Наталя Дев'яткова придбала ділянку площею 0,8 гектара зі старовинним будинком у мальовничому селі, яке колись заснували німецькі колоністи.

Раніше киянка Яніна Алєєва викупила із комунальної власності Лохвицької громади дві будівлі, які століття тому належали до маєтку її прадіда. У майбутньому вона хоче відкрили у них культурно-туристичний центр.

Також Анна Цешковська продала міську квартиру та купила хату в селі Кінецьпіль на Миколаївщині. Жінка облаштувалася на новому місці та навіть зорганізувала ягідний бізнес, однак моментами шкодує про переїзд. 

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Теги: будинок відео українка

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