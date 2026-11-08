У Хмельницькому чоловік із гранатою бігав серед людних дворів

Чоловіка з боєприпасам затримали правоохоронці

У Хмельницькому в неділю, 8 листопада, у чоловіка вибухнула граната просто в руці, коли він бігав вулицями міста. Унаслідок детонації боєприпасу він дістав тілесні ушкодження. Про це повідомили у поліції Хмельницької області, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, повідомлення про чоловіка з гранатою надійшло близько 15:20. Інцидент стався у мікрорайоні Ракове.

🤯У Хмельницькому чоловік бігав подвір’ям із гранатою, яка згодом вибухнула в його руках – Нацполіція За даними правоохоронців, чоловіка затримали. Він дістав тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу. Місцеві ЗМІ опублікували відео, на якому патрульні намагаються затримати чоловіка. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2026

Перед цим у соціальних мережах почали поширювати відео, на яких видно чоловіка з гранатою. За повідомленнями очевидців, його бачили, зокрема, посеред людних міських дворів. На місце виїхали кілька екіпажів патрульної поліції, щоб затримати чоловіка та знешкодити боєприпас.

Згодом очевидці повідомили про вибух. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

Подробиці щодо особи постраждалого та характеру його травм поки не уточнюються.