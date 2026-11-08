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У Хмельницькому чоловік із гранатою бігав серед людних дворів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Хмельницькому чоловік із гранатою бігав серед людних дворів
Унаслідок детонації боєприпасу чоловік дістав тілесні ушкодження
фото: Національна поліція України

Чоловіка з боєприпасам затримали правоохоронці

У Хмельницькому в неділю, 8 листопада, у чоловіка вибухнула граната просто в руці, коли він бігав вулицями міста. Унаслідок детонації боєприпасу він дістав тілесні ушкодження. Про це повідомили у поліції Хмельницької області, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, повідомлення про чоловіка з гранатою надійшло близько 15:20. Інцидент стався у мікрорайоні Ракове.

Перед цим у соціальних мережах почали поширювати відео, на яких видно чоловіка з гранатою. За повідомленнями очевидців, його бачили, зокрема, посеред людних міських дворів. На місце виїхали кілька екіпажів патрульної поліції, щоб затримати чоловіка та знешкодити боєприпас.

Згодом очевидці повідомили про вибух. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

Подробиці щодо особи постраждалого та характеру його травм поки не уточнюються.

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Теги: вибух граната чоловік відео Хмельницький

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