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Росія має плани щодо зриву постачань західної техніки в Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія має плани щодо зриву постачань західної техніки в Україну
Кирило Буданов прогнозує, що плани росіян зі зриву поставок не матимуть успіху
фото: Reuters

Окупанти вже кілька разів намагалися зірвати постачання техніки до України

Українська розвідка знає про плани Росії зі зриву постачань західної техніки в Україну. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

«Нам чітко відомо, що плани по дестабілізації ситуації і по зриву систем постачання західних озброєнь розроблені, вони існують. Нам відомі певні елементи саме через агентурну роботу. Вони планують, це нормально, розробляють», – сказав він.

За словами Буданова, росіяни вже кілька разів намагалися зірвати постачання техніки до України, але безуспішно.

«У випадку ухвалення політичного рішення на ведення подібних дій вони будуть готові. Чи вийде це в них, чи ні – питання дискусійне», – розповів очільник Головного управління розвідки.

Водночас Буданов прогнозує, що плани росіян не матимуть успіху, оскільки «спеціальні служби західних країн так само активно працюють і реалізувати ці задуми досить важко».

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. 

Як повідомлялося, помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки.

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Теги: розвідка Міноборони Кирило Буданов росіяни

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