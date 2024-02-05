Серед тих, хто розробляв санкції для РФ, був російський військовий розвідник – розслідування
Колишній «опозиціонер» брав участь в операціях підрозділу ГРУ, відповідального за спеціальні операції за кордоном, зокрема: замах на колишнього агента британської розвідки Сергія Скрипаля
Колишній учасник російських опозиційних організацій, зокрема Форуму вільної Росії Іван Жихарєв, який розробляв санкційну політику проти РФ, виявився впровадженим співробітником російської військової розвідки Жигарєвим. Про це йдеться у розслідуванні видання The Insider.
Журналістам вдалося розкрити справжню особу активіста Івана Жихарєва, який починав свою участь в опозиційній діяльності у роботі Московської відкритої школи з прав людини при Сахаровському центрі.
Насправді цю людину звуть Іван Жигарєв, він брав участь в операціях підрозділу ГРУ, відповідального за спеціальні операції за кордоном. Зокрема: замах на колишнього агента британської розвідки Сергія Скрипаля та вибухи на військових складах у Чехії.
Жигарєв народився у сім'ї радянського військового у Східній Німеччині, служив у армійському спецназі та навчався у Військовій академії ГРУ. Він кілька років виїжджав за кордон з іншими офіцерами військової розвідки із фальшивими документами, йдеться у розслідуванні.
У 2017 році Жигарєв під ім'ям Жихарєва вступив до Московської відкритої школи прав людини при Сахаровському центрі. Він брав участь у кампаніях підтримки правозахисників у в'язницях, зокрема координував підтримку киргизького правозахисника Азімжана Аскарова.
Організація надала йому рекомендацію для участі в опозиційному Форумі вільної Росії. Він відвідував його у 2017-2019 роках. 2017 року форум склав «список Путіна» – перелік чиновників, бізнесменів, журналістів та громадських діячів, проти яких країнам Заходу пропонувалося запровадити санкції за підтримку Кремля. Жигарєв брав участь у групі, яка розробляла список.
Крім робочої групи «списку Путіна», ймовірний офіцер ГРУ зареєструвався до груп правозахисту та кадрового резерву. Особливої активності він не виявляв, згадують інші активісти форуму, «напирав на питання екології».
Працювати з правозахисниками Жигарєв перестав у 2021 році. The Insider пов'язує це з тим, що його ім'я потрапило до списку вірогідних співробітників військової розвідки, опублікованого французькою владою. Чим військовий займається зараз – невідомо.
Нагадаємо, агент ГРУ у Брюсселі налагодив військовий експорт до Росії. Фірма російського шпигуна постачає складники обладнання для виготовлення «Кинджалів».
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