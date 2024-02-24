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Україна обіцяє $10 тис. «за москаля»: росіяни поширили фейк, вигаданий у 2014

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна обіцяє $10 тис. «за москаля»: росіяни поширили фейк, вигаданий у 2014
Фото білборда з такою пропозицією тиражують у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте»
фото з відкритих джерел

Уперше фейкова реклама від нібито Приватбанку з'явилася у 2014 році

 

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що Приватбанк пропонує українцям отримати $10 тис. «за москаля». Фото білборда з такою пропозицією тиражують у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фото, яке поширюють росіяни є підробкою. А вперше пропагандисти вкинули його в інфопростір ще у 2014 році. Тоді фейкороби стверджували, що така реклама висить у Донецьку та Луганську.

Україна обіцяє $10 тис. «за москаля»: росіяни поширили фейк, вигаданий у 2014 фото 1

Насправді ж фейк створили на основі фото білборда, розташованого у Києві. У Приватбанку також заявляли, що такої «пропозиції» ніколи не робили.

«Це справді фейк. Такого білборда і таких гасел не існує у природі», – підтвердила голова регіонального пресофісу Приватбанку Ганна Слободенюк.

Нагадаємо, російська пропаганда вигадала новий фейк про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Сирського. Росіяни поширюють інформацію про те, що у генерала-полковника є «прийомний син в Австралії».

Раніше українцям почали надходити повідомлення нібито від «Офісу президента України», в яких розповідається про «припинення вогню» та «передачу країні-агресору частини територій».

Теги: пропаганда Приватбанк Вконтакте реклама фейк росіяни

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