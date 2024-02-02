Шпигун РФ намагався зірвати постачання зброї до України – розслідування

Сергієнко виступав на російському державному телебаченні із закликами до капітуляції України та засуджував допомогу Україні

52-річний уродженець міста Львова Володимир Сергієнко виявився російським шпигуном

Помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки. Про це стало відомо завдяки спільному розслідуванню Insider та Der Spiegel.

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52-річний уродженець міста Львова Володимир Сергієнко працює радником депутата Бундестагу від партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Євгена Шмідта й одночасно, згідно з даними ЗМІ, є російським шпигуном. У поле зору журналістів-розслідувачів він потрапив у серпні 2023 року після того, як стало відомо про його листування з імовірним оперативником ФСБ, відомим на прізвисько «Олексій».

Володимир Сергієнко Фото: The Insider

Справжнє ім'я «Олексія» – Ілля Вечтомов, він офіцер п'ятої служби ФСБ Росії, яка діє як підрозділ зовнішньої розвідки.

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Офіцер ФСБ Ілля Вечітомов Фото: The Insider

На посаді помічника Шмідта Сергієнко допомагав писати промови для нього та інших членів AfD. Він також виступав на російському державному телебаченні із закликами до капітуляції України та засуджував допомогу Україні.

За даними журналістів, Сергієнко відвідав Росію 18 разів. Уже після початку повномасштабної війни він на прохання свого куратора з ФСБ ініціював судовий позов, спрямований на припинення німецької безпекової допомоги Києву, зокрема передання Україні танків Leopard 2.

Серед іншого, Сергієнко також писав листа до Папи Римського Франциска про «переслідування християн в Україні». Лист надіслали від імені кількох політиків AfD та однієї проросійської організації «Вадар», де Шмідт є членом правління.

Сам Сергієнко в коментарі Der Spiegel відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними й такими, що не відповідають дійсності. Він стверджує, що не знайомий із Вечтомовим, а всі його зв'язки з Росією вигадані.

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Зараз німецька влада намагається позбавити Сергієнка німецького громадянства. Також йому тимчасово заблокували перепустку до Бундестагу, заборонивши вільно пересуватися будівлею парламенту.

Раніше повідомлялось, італійський суд пом'якшив покарання офіцеру ВМС, який шпигував для Росії.