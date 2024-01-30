lifecell перейде у власність французького мільярдера: що відомо про угоду

Французький мульярдер сказав, що угода чекає на перевірку з боку регулюючих органів, зокрема Антимонопольного комітету України

За словами голови інвестиційної компанії, ціна була «дешевою» порівняно з прибутками українського оператора Lifecell

Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за український підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, пише Bloomberg.

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29 грудня 2023 року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл»), мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора вишок мобільного звʼязку (ТОВ «Укртауер») французькій NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля.

Телекомунікаційні операції Ніла вже здійснюються в сусідній Польщі через компанію «Іліада», а великий обсяг роумінгового трафіку між країнами означає, що угода «має сенс», як сказав Ніль на зустрічі з Паризькою асоціацією бізнес-журналістів.

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Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Ніль сказав, що угода очікує перевірки регуляторів, включно із зеленим світлом від українського антимонопольного відомства. Зазначається, що остаточна ціна угоди не буде оголошена до її завершення, але вона повинна становити понад 500 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія оголосила про продаж своїх акцій у lifecell. Зазначимо, що lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, який належить компанії Euroasia Telecommunications Holding BV (Нідерланди), якою володіє турецький оператор Turkcell.

Нагадаємо, як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі». Мобільний оператор lifecell попереждав, що його стартові пакети, які продаються через дошки оголошень та «з рук», значно додали в ціні.