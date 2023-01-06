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Росія на Різдво готує теракти на окупованих територіях – Верещук

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія на Різдво готує теракти на окупованих територіях – Верещук
Верещук: «Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах»
фото з відкритих джерел

Верещук звернулась до українців із закликом бути обачними у свято

Російські загарбники, попри оголошене тимчасове перемир’я, готують на Різдво теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявила віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Звертаюсь до українських громадян на тимчасового окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях», – написала Верещук в Telegram.

Верещук звернулась до українців із закликом бути обачними у свято.

«Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ», – підсумувала віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Теги: теракт міністр Сергій Шойгу Telegram Ірина Верещук свято росіяни

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