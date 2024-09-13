Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений

74-річний чоловік отримав різану рану руки

У ніч на 13 вересня російські загарбники атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитих цілей є руйнування та один потерпілий. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрацій Олег Кіпер.

«Ворог випустив «Шахеди» з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО», – заявив глава регіону.

Унаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією Кіпера, пошкоджено: чотири гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, чотири легкові автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні о 02:51 було чутно звуки вибухів.

Крім того, в ніч на 13 вересня російські загарбники направили ударні дрони на Хмельниччину. Два ворожих безпілотники збито в небі над регіоном. Минулося без постраждалих.

А сьогодні вранці, 13 вересня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Охтирка на Сумщині. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.