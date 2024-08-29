Чи може Україна обміняти частину Курщини на Запорізьку АЕС: коментар «Укренерго»

Найбільша в Європі Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває в окупації

Кудрицький вважає, що Запорізька АЕС повинна повернутися під український контроль без жодних обмінів

Потенційний обмін взятої під контроль Збройними силами України частини Курської області РФ на Запорізьку атомну електростанцію є науковою фантастикою. Про це заявив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю BBC.

Раніше в соцмережах та телеефірах почали лунати думки, що одним зі сценаріїв розвитку подальших подій може бути обмін захопленої ЗСУ частини Курщини на Запорізьку АЕС. За словами Кудрицького, щодо цієї теми немає чого коментувати, оскільки «ці люди абсолютно точно не мають доступу до інформації, на основі якої можна було б робити якісь твердження чи навіть припущення».

На думку глави «Укренерго», Запорізька АЕС повинна повернутися під український контроль без жодних обмінів. Повернення ЗАЕС під український контроль має відбутися безвідносно до боїв у Курській області.

«Це об'єкт, який розташований на нашій суверенній території. І це об'єкт, який може обслуговувати тільки Україна. Ніхто інший. І це питання ядерної безпеки», – зазначив він.

Нагадаємо, найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває в окупації, знову опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі внаслідок російських обстрілів.

Як повідомлялося, на Запорізькій атомній електростанції 23 серпня відключилась високовольтна лінія енергопостачання. Окупанти не повідомляють про причини інциденту, втім запевняють, що радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, говорити про безпечну ситуацію довкола Запорізької АЕС можна буде лише за умови повернення станції під український контроль. Глава держави нагадав, що вже більш ніж два роки російські окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на пожежу на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.