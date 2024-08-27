Чи зможе Лукашенко вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW

Білоруський диктатор намагається уникнути будь-яких дій, які могли б призвести до послаблення його контролю над країною

Участь білоруських військ у війні проти України могла б серйозно підірвати здатність Лукашенка утримувати владу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на безпосереднє вторгнення в Україну, оскільки це може загрожувати його режиму. Водночас Білорусь може прагнути відвернути увагу та розтягнути оборонні сили України, стягуючи свої війська до кордону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що концентрація білоруських військ біля українських кордонів, ймовірно, має на меті змусити Україну розосередити свої сили на більш широкому фронті. Однак вони підкреслюють, що Лукашенко малоймовірно ризикне на повномасштабне вторгнення через низку обмежень, зокрема через загрозу зростання внутрішньої нестабільності в Білорусі.

Інститут вивчення війни зазначає, що участь білоруських військ у війні проти України могла б серйозно підірвати здатність Лукашенка утримувати владу та викликати значне невдоволення серед білорусів. Зважаючи на президентські вибори, заплановані на лютий 2025 року, білоруський диктатор, ймовірно, намагається уникнути будь-яких дій, які могли б призвести до послаблення його контролю над країною.

Окрім того, експерти підкреслюють, що Лукашенко прагне зберегти контроль над суспільними настроями та своїм військовим апаратом, щоб мати змогу придушити можливі протести, подібні до тих, що відбулися в країні після виборів 2020 року.

Нагадаємо, за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».

Раніше Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

До слова, генеральний штаб Білорусі висловив серйозне занепокоєння через потужні операції українських військ у Курській області Росії.