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Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild
У матеріалі йдеться, що Зеленський намагається досягти перелому на фронті
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

В одному із пунктів «плану перемоги» Зеленського міститься вимога дозволу використовувати західну зброю вглиб території Росії

Президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США і представить свій «план перемоги» президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти. В одному із пунктів плану йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Про це повідомляє Bild.

Видання пише, що в одному із пунктів «плану перемоги» Зеленського міститься вимога дозволу використовувати західну зброю вглиб території Росії, «так і готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, тимчасове заморожування ситуації».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

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Теги: війна ЗСУ Україна окупанти росія

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