Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії

Двигуни та, навіть, цілі літаки австрійсього виробника могли потрапляти до Москви через Китай

Австрійська компанія Diamond Aircraft могла постачати у РФ через Китай запчастини та двигуни до своїх літаків в обхід санкцій. Про це пише австрійська газета Kronen Zeitung.

«Вибухонебезпечні експортні угоди в Австрії: згідно з російськими контрактами, двигуни й, навіть, цілі літаки вітчизняних виробників можуть потрапити до Москви через Китай. Як вважається, пластикові деталі для безпілотників та інших систем озброєнь також «неусвідомлено» потрапляють до Путіна через Пекін, Арабські Емірати та інші країни», – йдеться у статті.

У ній, зокрема, розповідається про компанію Diamond Aircraft з міста Вінер-Нойштадт, що у Нижній Австрії, яка «робить хороший бізнес на своїх приватних літаках по всьому світу». При цьому, як сама материнська компанія, так і її дочірня компанія Austro Engines підтримують тісні ділові стосунки з китайськими компаніями – «зрештою, компанія зараз є частиною китайського автохолдингу Wanfeng Auto Holding Group».

Але тут, мабуть, і починається проблема: поставки потраплять не в Піднебесну, а в Росію. Принаймні один із кінцевих споживачів, Уральський завод цивільної авіації (УЗГА), бере участь у виробництві смертоносних безпілотників, які використовуються російською армією у війні проти України.

«Наприклад, УЗГА постачає російському Ульяновському інституту цивільної авіації червоно-біло-червоні (австрійські, – «Главком») запчастини до двигунів для літаків Diamond DA40NG та двигун E4-A від Austro Engine. Загальна сума нового контракту становить приблизно 52 млн рублів (близько 510 тис. євро)», – йдеться у статті.

З посиланням на українські джерела Kronen Zeitung повідомляє, що австрійські літаки також використовуються для підготовки пілотів винищувачів. «Все це відбувається, попри загрозу санкцій і заборону ЄС на їх обхід. Українська влада висловлює рішучий протест, а Управління державної безпеки та розвідки розпочало попереднє розслідування», – пишуть журналісти.

Австрійська компанія Diamond Aircraft спростувала обвинувачення. «Літаки не підлягають експортним обмеженням... Розслідуються конкретні підозри щодо несанкціонованих поставок. У випадку з Росією також були підозри, але вони були однозначно спростовані»,– заявили в компанії.

Kronen Zeitung також пише про те, що австрійська компанія FACC, яка також значною мірою належить китайській державній оборонній компанії Aviation Industry Corporation of China (AVIC), могла постачати Росії свою пластикову продукцію під час вторгнення в Україну. Документи, які є в наявності газети, свідчать: російські компанії імпортували продукцію FACC на суму $230 тис. у 2023 році. У самій FACC заперечили обвинувачення.

До слова, після того, як країни Євросоюзу масово вислали близько 600 російських шпигунів-дипломатів, столиця Австрії стала новим центром російського шпигунства в Європі. За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини – дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни.