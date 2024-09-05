Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії
Компанія Diamond Aircraft могла працювати із Росією
фото із відкритих джерел

Двигуни та, навіть, цілі літаки австрійсього виробника могли потрапляти до Москви через Китай

Австрійська компанія Diamond Aircraft могла постачати у РФ через Китай запчастини та двигуни до своїх літаків в обхід санкцій. Про це пише австрійська газета Kronen Zeitung.

«Вибухонебезпечні експортні угоди в Австрії: згідно з російськими контрактами, двигуни й, навіть, цілі літаки вітчизняних виробників можуть потрапити до Москви через Китай. Як вважається, пластикові деталі для безпілотників та інших систем озброєнь також «неусвідомлено» потрапляють до Путіна через Пекін, Арабські Емірати та інші країни», – йдеться у статті.

У ній, зокрема, розповідається про компанію Diamond Aircraft з міста Вінер-Нойштадт, що у Нижній Австрії, яка «робить хороший бізнес на своїх приватних літаках по всьому світу». При цьому, як сама материнська компанія, так і її дочірня компанія Austro Engines підтримують тісні ділові стосунки з китайськими компаніями – «зрештою, компанія зараз є частиною китайського автохолдингу Wanfeng Auto Holding Group».

Але тут, мабуть, і починається проблема: поставки потраплять не в Піднебесну, а в Росію. Принаймні один із кінцевих споживачів, Уральський завод цивільної авіації (УЗГА), бере участь у виробництві смертоносних безпілотників, які використовуються російською армією у війні проти України.

«Наприклад, УЗГА постачає російському Ульяновському інституту цивільної авіації червоно-біло-червоні (австрійські, – «Главком») запчастини до двигунів для літаків Diamond DA40NG та двигун E4-A від Austro Engine. Загальна сума нового контракту становить приблизно 52 млн рублів (близько 510 тис. євро)», – йдеться у статті.

З посиланням на українські джерела Kronen Zeitung повідомляє, що австрійські літаки також використовуються для підготовки пілотів винищувачів. «Все це відбувається, попри загрозу санкцій і заборону ЄС на їх обхід. Українська влада висловлює рішучий протест, а Управління державної безпеки та розвідки розпочало попереднє розслідування», – пишуть журналісти. 

Австрійська компанія Diamond Aircraft спростувала обвинувачення. «Літаки не підлягають експортним обмеженням... Розслідуються конкретні підозри щодо несанкціонованих поставок. У випадку з Росією також були підозри, але вони були однозначно спростовані»,– заявили в компанії.

Kronen Zeitung також пише про те, що австрійська компанія FACC, яка також значною мірою належить китайській державній оборонній компанії Aviation Industry Corporation of China (AVIC), могла постачати Росії свою пластикову продукцію під час вторгнення в Україну. Документи, які є в наявності газети, свідчать: російські компанії імпортували продукцію FACC на суму $230 тис. у 2023 році. У самій FACC заперечили обвинувачення.

До слова, після того, як країни Євросоюзу масово вислали близько 600 російських шпигунів-дипломатів, столиця Австрії стала новим центром російського шпигунства в Європі. За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини – дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни.

Читайте також:

Теги: влада розслідування документи завод бізнес Китай санкції росія Австрія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Болінський, засновник юридичної компанії «Болінський і команда»
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Марія Берлінська
«Працює вертикаль брехні». Марія Берлінська про втрачені оборонні проєкти і необхідність Інженерної ставки Інтерв’ю
15 серпня, 15:05
Однак, можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні
Гуманітарний коридор на Сумщині закрито через обстріли з боку РФ – Мінреінтеграції
11 серпня, 04:18
Китай поступово залишають іноземні інвестори
Іноземні інвестори вивели з Китаю рекордну кількість грошей – Bloomberg
13 серпня, 12:31
«Сильно тривожаться». Як російські чиновники сприйняли наступ ЗСУ на Курщині
«Сильно тривожаться». Як російські чиновники сприйняли наступ ЗСУ на Курщині
14 серпня, 22:03
Для мешканців Курської області відкрито цілодобову гарячу лінію
Мінреінтеграції пропонує росіянам евакуацію з Курської області
14 серпня, 23:34
Окупанти можуть готуват ипровокацію на ЗАЕС
МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС
17 серпня, 21:41
Штаб-квартира та фабрика ASML Holding NV у Велдховені, Нідерланди
Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів
29 серпня, 17:23
Останнього разу щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року
Міжнародний валютний фонд відправить місію до Росії
Вчора, 03:30

Економіка

Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії
Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії
МВФ закликає Україну до підвищення податків та знецінення гривні – Bloomberg
МВФ закликає Україну до підвищення податків та знецінення гривні – Bloomberg
Колапс платежів між РФ та Китаєм: Путін вмовляє Сі Цзіньпіна про зустріч
Колапс платежів між РФ та Китаєм: Путін вмовляє Сі Цзіньпіна про зустріч
США взялись за відновлення своїх АЕС
США взялись за відновлення своїх АЕС
Мешканці Канади тугіше затягнуть паски? Влада готує важливе рішення
Мешканці Канади тугіше затягнуть паски? Влада готує важливе рішення
Європейські фонди рекордно збільшили інвестиції в деякі акції. До чого тут Україна
Європейські фонди рекордно збільшили інвестиції в деякі акції. До чого тут Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
86K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
31K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
31K
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?
29K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua