«Енергоатом» виводить у ремонт енергоблок АЕС, дефіцит електроенергії збільшиться

Цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС

Петро Котін: «Енергоатом з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить ремонти енергоблоків АЕС»

Найближчими днями національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» виведе у ремонт ще один енергоблок, що збільшить дефіцит генерації в енергосистемі. Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому» у Теlegram-каналі.

«Найближчими днями «Енергоатом» виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Про це повідомила Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Як правило, такі ремонти проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

«Цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять», – повідомляє «Енергоатом».

У компанії зазначили, що роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, який погоджений «Укренерго». Графік складений оптимально та враховує всю складність ситуації з енергопостачанням.

За словами виконувача обов’язків голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС. Що є запорукою їхньої надійної роботи в опалювальний період.

«Останніми місяцями «Енергоатом2 вже завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні», – сказав Петро Котін.

Нагадаємо, ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в ефірі «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

До слова, НЕК «Укренерго» залучило €30,4 млн від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури.