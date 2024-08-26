Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA

Журналісти отримали інформацію від розвідки «про підготовку до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника»

База НАТО, ймовірно, стала об'єктом російського саботажу. Рівень безпеки на базі в Гайленкірхені був посилений через можливу загрозу. Наразі з'явилися свідчення про російський саботаж. Про це повідомляє Zeit online з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Після початку повномасштабного вторгнення в Європі відбулася переоцінка безпекової ситуації. Експерти з питань безпеки неодноразово попереджали, що військова інфраструктура також може стати об'єктом шпигунства або спроб саботажу. Збройні сили Німеччини нещодавно кілька разів посилювали заходи безпеки в казармах.

Раніше існували побоювання щодо саботажу в кількох місцях дислокації Бундесверу. Правоохоронці розслідували інцидент з безпекою на водопровідній станції казарми ВПС Кельн-Ван за підозрою в саботажі, спрямованому проти Бундесверу. Підозрілі спостереження також були зроблені в Гайленкірхені. За інформацією з кіл безпеки, одну особу, яка перебувала поблизу аеропорту, було взято під варту для допиту, але підозра не підтвердилася.

За даними розвідки, тимчасове підвищення рівня безпеки на авіабазі НАТО в Гайленкірхені поблизу Аахена пов'язане з можливою загрозою російського диверсійного акту. За даними німецьких джерел у сфері безпеки, німецьке інформаційне агентство Deutsche Presse-Agentur отримало інформацію від іноземної розвідувальної служби «про підготовку до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника».

Минулого тижня через можливу загрозу на базі НАТО в Північному Рейні-Вестфалії майже 24 години діяв другий найвищий рівень безпеки. За словами прессекретаря авіабази, це був запобіжний захід для мінімізації потенційного ризику для персоналу. Раніше весь другорядний персонал був відправлений додому через повідомлення розвідки. Однак, як повідомляється, повітряне сполучення не було перервано і продовжувалося у звичайному режимі.

Другий найвищий рівень безпеки означає, що стався інцидент або є докази того, що існує ймовірність певної форми терористичної акції проти альянсу. Кілька нещодавніх інцидентів на базах Бундесверу Літаки Awacs дислокуються в Гайленкірхені і зараз використовуються переважно для моніторингу повітряного простору на сході Альянсу. 14 переобладнаних літаків Boeing 707 здатні виявляти і ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 км завдяки своїй радіолокаційній надбудові. Вони призначені для розпізнавання потенційних загроз на ранній стадії. На авіабазі НАТО працює близько 1,6 тис. осіб.

Як повідомлялося, НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки 2 – «Чарлі» на своїй авіабазі в Гайленкірхені, Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина. Це рішення було прийнято у відповідь на розвідувальну інформацію, яка вказує на можливу терористичну загрозу.