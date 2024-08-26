Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA
Рівень безпеки на базі в Гайленкірхені був посилений через можливу загрозу
фото з відкритих джерел

Журналісти отримали інформацію від розвідки «про підготовку до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника»

 

База НАТО, ймовірно, стала об'єктом російського саботажу. Рівень безпеки на базі в Гайленкірхені був посилений через можливу загрозу. Наразі з'явилися свідчення про російський саботаж. Про це повідомляє Zeit online з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Після початку повномасштабного вторгнення в Європі відбулася переоцінка безпекової ситуації. Експерти з питань безпеки неодноразово попереджали, що військова інфраструктура також може стати об'єктом шпигунства або спроб саботажу. Збройні сили Німеччини нещодавно кілька разів посилювали заходи безпеки в казармах.

Раніше існували побоювання щодо саботажу в кількох місцях дислокації Бундесверу. Правоохоронці розслідували інцидент з безпекою на водопровідній станції казарми ВПС Кельн-Ван за підозрою в саботажі, спрямованому проти Бундесверу. Підозрілі спостереження також були зроблені в Гайленкірхені. За інформацією з кіл безпеки, одну особу, яка перебувала поблизу аеропорту, було взято під варту для допиту, але підозра не підтвердилася.

За даними розвідки, тимчасове підвищення рівня безпеки на авіабазі НАТО в Гайленкірхені поблизу Аахена пов'язане з можливою загрозою російського диверсійного акту. За даними німецьких джерел у сфері безпеки, німецьке інформаційне агентство Deutsche Presse-Agentur отримало інформацію від іноземної розвідувальної служби «про підготовку до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника».

Минулого тижня через можливу загрозу на базі НАТО в Північному Рейні-Вестфалії майже 24 години діяв другий найвищий рівень безпеки. За словами прессекретаря авіабази, це був запобіжний захід для мінімізації потенційного ризику для персоналу. Раніше весь другорядний персонал був відправлений додому через повідомлення розвідки. Однак, як повідомляється, повітряне сполучення не було перервано і продовжувалося у звичайному режимі.

Другий найвищий рівень безпеки означає, що стався інцидент або є докази того, що існує ймовірність певної форми терористичної акції проти альянсу. Кілька нещодавніх інцидентів на базах Бундесверу Літаки Awacs дислокуються в Гайленкірхені і зараз використовуються переважно для моніторингу повітряного простору на сході Альянсу. 14 переобладнаних літаків Boeing 707 здатні виявляти і ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 км завдяки своїй радіолокаційній надбудові. Вони призначені для розпізнавання потенційних загроз на ранній стадії. На авіабазі НАТО працює близько 1,6 тис. осіб.

Як повідомлялося, НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки 2 – «Чарлі» на своїй авіабазі в Гайленкірхені, Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина. Це рішення було прийнято у відповідь на розвідувальну інформацію, яка вказує на можливу терористичну загрозу.

Читайте також:

Теги: диверсанти росія НАТО Німеччина розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 грудня 1961 року. Американські солдати спостерігають за зведенням кам'яної стіни на КПП Фрідріхштрассе у Східному Берліні
Російські диверсії на Заході. Розсекречені чеські архіви показують, чого чекати далі Гібридна війна
Вчора, 20:30
Над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
22 серпня, 22:35
Розпад Росії – найбільш бажаний варіант розвитку подій для України
Захід більше не має причин боятися поразки Росії
22 серпня, 19:11
Поліція Німеччини розслідує вбивство українця в притулку для біженців
Смерть українця у притулку для біженців Німеччини: поліція затримала підозрюваного
13 серпня, 15:04
Сполучені Штати Америки лише 10 з 30 участей на Олімпіадах не були першими в медальному заліку
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
11 серпня, 19:05
Вашингтон намагається краще зрозуміти цілі та стратегію ЗСУ в Курській області
Білий дім відреагував на операцію ЗСУ в Курській області
10 серпня, 18:59
Олександр Хижняк став четвертим в історії України олімпійським чемпіоном з боксу (раніше таке досягнення підкорювалося Володимиру Кличку, Олександру Усику та Василю Ломаченку)
Олімпіада-2024. Україна піднялася на одну позицію у медальному заліку
8 серпня, 01:07
Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки
Нічна атака РФ на Херсон: є загиблий та поранені
31 липня, 08:38
Литва не відмовляється від планів спорудження лінії оборони на кордоні
Литва назвала строки будівництва масштабної лінії оборони на кордоні із Білоруссю та Росією
30 липня, 13:14

Політика

Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA
Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA
Центр оборонних реформ: За екологічними протестами у Сербії ймовірно стоїть Росія
Центр оборонних реформ: За екологічними протестами у Сербії ймовірно стоїть Росія
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ
Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times
Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
16K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8361
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
6953
У Києві на лівому березі сталася пожежа

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua