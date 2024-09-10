У Московській області уламки безпілотників впали у житлові будинки (оновлено)

Кадри падіння уламків дрона у 11-поверхівку у Раменському

Проводиться евакуація мешканців багатоповерхівок

У Раменському Московської області після роботи ППО безпілотник упав у багатоповерхівку, сталася пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інцидент, ймовірно, стався на Спортивному проїзді у цьому місті.

фото: Telegram / Mash

Станом на 04:40 про постраждалих не повідомлялося. Проводиться евакуація мешканців багатоповерхівки.

Балкони 11 та 12 поверху житлового будинку повністю згоріли. Загалом пошкодилися три поверхи та близько семи квартир. Ударна хвиля вибила шибки та віконні рами.

Згодом стало відомо, що внаслідок роботи російської ППО пошкоджено ще одну багатоповерхівку.

Росмедіа пишуть, що загоряння на Фабричній вулиці фото: Telegram / Mash

Нагадаємо, у Московській області в районі міст Люберці та Раменск цієї ночі, 10 вересня, пролунали вибухи. Причиною стала робота протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін тамісцеві Telegram-канали.

За словами мера столиці країни-агресора, силами та засобами ППО в міському окрузі Люберці було «відбито атаку» безпілотника, що летів на Москву.

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає», – стверджує Собянін.

До слова, через нічні події деякі аеропорти було зачинено на взліт та посадку.

Літаки змушені робити посадку в інших місцях скриншот: flightradar24.com

Понад 30 рейсів на виліт і 11 на приліт затримано і два скасовано в аеропорту Внуково через атаку БпЛА фото: Mash

Нагадаємо, цієї ж ночі у російському місті Брянськ пролунала серія вибухів. Повідомляється, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляє про нібито «відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БпЛА» по території регіону.