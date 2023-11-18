Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
Лідери думок розділилися на два табори
Учора президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента». Про це він сказав в інтерв'ю іноземним журналістам.
Глава держави розповів, що новий російський план дезінформації має кодову назву «Майдан-3», відсилаючись до повстань у 2004 і 2014 роках на центральній площі Києва.
«Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів... Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла», – сказав Зеленський.
Після цієї заяви в мережі розгорівся скандал. Частина користувачів виступає за те, що така операція з боку Росії була б нелогічною, адже революції на Майдані завжди були спрямовані проти Москви, а не проти України. І, мовляв, така заява – підігрування російській пропаганді. Інші ж підтримують слова президента, кажучи, що не можна допустити розколу всередині українського суспільства.
Військовий та колишній народний депутат Юрій Сиротюк вважає, що «Майдан як вияв прямої вічевої демократії і Січ як форма завжди були проти Москви і її прислужників і агентів в Україні». Зараз, на його думку, Революція гідності отримала форму «національно-визвольної війни за гідність».
Водночас ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив проти протистоянь усередині країни і зазначив, що протистояти потрібно лише російській агресії.
А журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва зауважила, що теза про «Майдан-3» могла прозвучати з вуст президента завдяки тому, що в його колі досі є вихідці з «Партії регіонів» та прибічники Антимайдану.
Нардепка та голова підкомітету з демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала заяви Авакова та Данилюк-Ярмолаєвої.
Тим часом журналіст Дмитро Лиховій назвав тезу про «Майдан-3» «єрессю» і натякнув на причетність до неї автора текстів для звернень Зеленського – Дмитра Литвина.
Сам Литвин написав, що скандал довкола цієї заяви грає на розкол суспільства.
Нагадаємо, Раніше Зеленський попереджав, що Росія готується до зими. Ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.
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