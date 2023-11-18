Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського

Лідери думок розділилися на два табори

Учора президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента». Про це він сказав в інтерв'ю іноземним журналістам.

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Глава держави розповів, що новий російський план дезінформації має кодову назву «Майдан-3», відсилаючись до повстань у 2004 і 2014 роках на центральній площі Києва.

«Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів... Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла», – сказав Зеленський.

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Після цієї заяви в мережі розгорівся скандал. Частина користувачів виступає за те, що така операція з боку Росії була б нелогічною, адже революції на Майдані завжди були спрямовані проти Москви, а не проти України. І, мовляв, така заява – підігрування російській пропаганді. Інші ж підтримують слова президента, кажучи, що не можна допустити розколу всередині українського суспільства.

Військовий та колишній народний депутат Юрій Сиротюк вважає, що «Майдан як вияв прямої вічевої демократії і Січ як форма завжди були проти Москви і її прислужників і агентів в Україні». Зараз, на його думку, Революція гідності отримала форму «національно-визвольної війни за гідність».

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Водночас ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив проти протистоянь усередині країни і зазначив, що протистояти потрібно лише російській агресії.

А журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва зауважила, що теза про «Майдан-3» могла прозвучати з вуст президента завдяки тому, що в його колі досі є вихідці з «Партії регіонів» та прибічники Антимайдану.

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Нардепка та голова підкомітету з демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала заяви Авакова та Данилюк-Ярмолаєвої.

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Тим часом журналіст Дмитро Лиховій назвав тезу про «Майдан-3» «єрессю» і натякнув на причетність до неї автора текстів для звернень Зеленського – Дмитра Литвина.

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Сам Литвин написав, що скандал довкола цієї заяви грає на розкол суспільства.

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Нагадаємо, Раніше Зеленський попереджав, що Росія готується до зими. Ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.