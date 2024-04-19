Apple видалила WhatsApp та Threads з китайського App Store

Інші програми Meta, зокрема Facebook, Instagram і Messenger, залишаються доступними для завантаження

Компанія Apple видалила WhatsApp і Threads, що входять до Meta Platforms, зі свого App Store у Китаї після наказу тамтешнього уряду. Про це повідомляє Reuters.

Перевіривши магазин застосунків, видання виявило, що інші програми Meta, включно з Facebook, Instagram і Messenger, станом на ранок 19 квітня були доступними.

Також були доступними багато інших популярних програм, розроблених західними компаніями, зокрема YouTube та X.

«Наразі достеменно не зрозуміло, як WhatsApp або Threads могли викликати в китайської влади безпекові занепокоєння», – зазначає Reuters.

«Адміністрація кіберпростору Китаю наказала видалити ці застосунки з магазину в Китаї з міркувань національної безпеки. Ми зобов'язані дотримуватися законів у країнах, де працюємо, навіть якщо ми з ними не згодні», – йдеться в заяві Apple.

У Meta відмовилися давати коментар і порадили звертатися до Apple.

Виробник iPhone заявив, що WhatsApp і Threads залишаються доступними для завантаження в інших країнах.

Втім, китайські споживачі все одно зможуть завантажувати програми з Apple App Store інших країн, якщо матимуть там обліковий запис iCloud.

Деякі експерти з китайської індустрії технологій заявили, що розпорядження уряду щодо WhatsApp і Threads може бути пов’язане з новим правилом, ухваленим у серпні 2023 року. Воно зобов’язує всі доступні в Китаї застосунки пройти урядову реєстрацію, інакше їх може бути видалено.

Остаточний термін для завершення реєстрації компаній припадає на кінець березня, а положення набули чинності 1 квітня.

Apple уже видаляла програми зі свого китайського магазину застосунків у минулому. Так, у минулому році компанія видалила низку застосунків, аналогічних ChatGPT, коли Пекін розробляв власні правила щодо послуг генеративного штучного інтелекту (ШІ).

Раніше повідомлялося, що міністерство юстиції США та 16 генеральних прокурорів штатів та округів подали до суду на Apple зі звинуваченнями у незаконній монополії на ринку смартфонів. Про це повідомляє The Verge.

Міністерство юстиції звинувачує компанію у підвищенні цін на сервіси та продукти для користувачів та розробників через те, що багато споживачів володіють та покладаються на iPhone. У позові говорять, що Apple вибірково накладає договірні обмеження на розробників і приховує важливі способи доступу до функцій смартфона.

«Протягом багатьох років Apple реагувала на загрози конкуренції, накладаючи серію договірних правил та обмежень, які дозволяли компанії виставляти споживачам вищі ціни, накладати вищі комісії на розробників і творців та гальмувати конкурентні альтернативи з боку конкуруючих технологій», — сказав керівник антимонопольного відділу Міністерства юстиції Джонатан Кантер.

Також Кантер навів кілька способів, за допомогою яких Apple зберігає свою монополію. Наприклад саботаж суперпрограм, які могли б порушити залежність користувачів від iOS та спростити перехід на смартфони конкурентів, заборону ігрових хмарних стримінгових сервісів, обмеження обміну повідомленнями між iPhone та Android. Також згадують обмеження функціональності розумних годинників конкурентів та заборону розробникам створювати сторонні цифрові гаманці, які використовували б NFC.