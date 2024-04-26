Російська перевага у війні проти України зменшується – FT

Допомога США дасть змогу українським силам сповільнити або навіть зупинити наступ

Завдяки американській допомозі Україна може виявити недоліки, притаманні армії РФ, яка намагається знищити Україну за допомогою неякісних боєприпасів і великої, але погано навченої армії. Про це пише Financial Times.

«Допомога не зведе нанівець переваги Росії цього року, але вона дасть змогу українським силам захищати позиції контрбатарейним вогнем і може бути використана для сповільнення або зупинки російського просування», – каже старша наукова співробітниця Фонду Карнеґі за міжнародний мир Дара Массікот, яка вивчає російську армію.

Завдяки рекордним витратам на оборону цього року в розмірі 10,8 млрд рублів ($118,5 млрд) – 6% ВВП – російська збройова промисловість збільшила виробництво в кілька разів, а заводи працюють цілодобово. Однак ці цифри приховують нездатність Москви перетворити вогневу міць на значний прорив, що, на думку російських експертів, можна зробити тільки за допомогою більш досконалої зброї.

До осені 2022 року Росія випускала до 60 тис. снарядів на день. Ця кількість скоротилася приблизно до 10 тис. на день і включає поставки з Північної Кореї та Ірану, зазначає Financial Times. Це зменшення темпів стрільби показує, що інтенсивність боїв перевищує можливості Росії щодо поповнення запасів навіть за таких високих темпів виробництва і стримує більш значне просування вперед.

Згідно з доповіддю, опублікованою цього тижня Центром стратегічних і міжнародних досліджень, Росії необхідно виробляти 3,6 млн снарядів на рік, щоб підтримувати поточний темп стрільби. Однак міністерство оборони Росії визнало, що може виробляти лише половину з 4 млн снарядів 152-мм калібру і 1,6 млн снарядів 122-мм калібру, які, згідно з оцінками путінських військових, необхідні для подолання української оборони.

Як повідомлялося, просування російських військ на захід від Авдіївки у Донецькій області за останній тиждень прискорилося. Сухопутні війська Росії створили вузький виступ далі на території України, щоб увійти до міста Очеретине, розташованого приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки.

До слова, триває 793-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.