Росія готує провокації на Великдень – РНБО

Представник РНБО закликав українців не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття

Російські війська готують ракетні провокації по Україні на Великодні свята. Про це повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко в ефірі «Громадського радіо».

«Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття», – зазначив він.

Сличко нагадав про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

Крім того, посадовець наголосив на зростанні релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят.

«Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні», – повідомив Сличко.

Нагадаємо, Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям за для власної безпеки слід уникати масових скупчень.

До слова, Великодній кошик у 2024 році буде дорожчим від торішнього на 17,6% та становитиме 1422 гривні. За розрахунками науковців, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.